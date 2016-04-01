Тело адвоката российского ГРУшника Грабовского официально опознали
Процедуру опознания адвоката российского ГРУшника Грабовского проводила сестра убитого, которая утром прибыла в Украину, и его врач.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов.
"К сожалению, подтвердилось, что это наш коллега и друг Юрий Грабовский", - сообщил адвокат, заместитель Председателя Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Игорь Черезов.
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На сегодняшний день все формальности, необходимые для получения свидетельства о смерти, выполнены.
Похороны состоятся 2 апреля на Лесном кладбище.
Как ранее сообщал УНИАН, тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта ночью в 27 км от города Жашков Черкасской области в запущенном колхозном саду со следами насильственной смерти. Его местонахождение было неизвестно с 5 марта 2016 года.