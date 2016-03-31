Осужденный в РФ сын Джемилева снова отказался от российского гражданства - адвокат

Отбывающий в российской колонии срок за непредумышленное убийство сын лидера крымских татар Мустафы Джемилева Хайсер повторно написал заявление об отказе принять гражданство России, сообщил его защитник Николай Полозов.

Об этом Полозов написал на своей станице в Facebook.

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"Встретился в ИК-10 с моим подзащитным Хайсером Джемиловым. Он по прежнему содержится на строгих условиях в ПКТ. Но не жалуется", - заявил он.

Также адвокат отметил, что пришли документы из Крыма относительно принятия Джемилевым российского гражданства. Напомним, что всех граждан Украины, проживавших в Крыму весной 2014 года после аннексии полуострова Россией "автоматически" сделали россиянами, не все были с этим согласны.

"Хайсер уже писал заявление об отказе от гражданства РФ летом 2014 года в СИЗО Симферополя, мало того, приговором Краснодарского краевого суда и определением Верховного Суда РФ он также признан гражданином Украины. Кому сейчас понадобилось вновь поднимать этот уже закрытый вопрос с гражданством непонятно. В любом случае, сегодня Хайсер повторно написал отказ от российского гражданства и остаётся как и раньше гражданином Украины", - отметил Полозов.

Адвокат также сообщил, что в ближайшей перспективе планируют принять участие в апелляционной инстанции по жалобе на отказ в УДО, как и обжаловать наложение взысканий, позволяющих содержать Джемилева на строгих условиях.

Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года во дворе его дома в Бахчисарае, где от выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов.

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Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения свободы в виде содержания под стражей.

После аннексии Крыма следственные органы решили расследовать его дело заново. В то же время Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека также вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять. Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край.