Оккупанты намерены привлечь армию и спецслужбы к охране моста через Керченский пролив

Об этом в среду, 30 марта, он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", пишет Лента.ру.

"Безопасность [моста] будет обеспечена всеми силами, включая и военный компонент, включая компонент безопасности службы безопасности", — отметил он.

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Мурадов также сказал, что даже если "какой-то корабль врежется в одну сваю" моста, то это "никак на его стабильности не скажется".

Как сообщал УНИАН в среду, 30 марта, сухогруз Sormovskiy-48, идущий по Керченскому проливу без лоцмана, едва не врезался в опоры строящегося моста.

Напомним, сухогруз "Лира" уничтожил опору строящегося моста вечером в субботу, 19 марта, однако известно об инциденте стало только 22 числа. Судно навалилось на опору рабочего моста № 2, который строится между островом Тузла и фарватером. Из-за столкновения также была уничтожена опора № 80. Ущерб, нанесенный мосту, оценили в 120 миллионов рублей.