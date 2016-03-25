Судье Высшего хозсуда Швецу не избирали никакой меры пресечения - СБУ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська.

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На вопрос, избиралась ли для Швеца какая-либо мера пресечения, она ответила: "Нет".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. По словам Гитлянской, Швец был задержан поздно вечером 24 марта. В СБУ рассказали, что во время проведенных обысков дома и в рабочем кабинете задержанного изъяли немалые суммы денежных средств и паспорт гражданина другого государства.

Тогда также сообщалось, что открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Швец находится под домашним арестом, который ему суд избрал в качестве меры пресечения.

После этого пресс-служба Высшего хозсуда опровергла это заявление. В суде сообщили, что для любых процессуальных действий в отношении судьи необходимо разрешение Верховной Рады.