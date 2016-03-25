СБУ: у задержанного судьи Высшего хозсуда нашли паспорт гражданина другого государства

Как сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, во время проведенных обысков дома и в рабочем кабинете задержанного ранее судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца изъяли немалые суммы денежных средств и паспорт гражданина другого государства.

"Во время обысков в квартирах и рабочем кабинете были изъяты другие суммы денег и долговые расписки, а также паспорт на имя гражданина другой страны", - сообщила Гитлянская.

Она рассказала, что судья был задержан во время получения значительной суммы взятки от одного из предпринимателей.

Читайте такжеЗа вывоз вещей из оккупированного Крыма берут $600 – правозащитникиТакже, по словам Гитлянской, изучаются факты относительно получения им других взяток.

Сейчас следователи проводят беседы с задержанным, решается вопрос о предъявления ему подозрения и направлении документов в суд относительно избрания меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, судья Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Швец был задержан поздно вечером 24 марта 2016 г. во время получения взятки. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).