Кремль организовал суд над Савченко, чтобы оправдать свое вторжение в Украину - Фейгин

Об этом они заявили в комментариях журналистам после оглашения приговора, сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Борьба за Савченко - это не просто борьба за одного человека, гражданина Украины, это – борьба за справедливую международную политику, это борьба за свободу и суверенитет Украины, это – борьба за свободу внутри самой России. Невиновную Надежду Савченко осудили на 22 года без каких-либо оснований», – сказал адвокат Марк Фейгин.

Защитник добавил, что обвинительный приговор Савченко был прогнозируемый, поскольку все знали, что этот суд не будет справедливым и честным, несмотря на то, что защита предоставила все доказательства невиновности летчицы.

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«Все эти два года следствие и суд затягивались с одной целью – чтобы оправдать незаконный и несправедливый приговор в отношении Надежды. Этот суд с самого начала был пропагандистским, его целью было оправдать агрессию со стороны российского руководства и Кремля в отношении Украины. Савченко никогда не убивала! Савченко никогда самостоятельно и добровольно не пересекала границу с Российской Федерацией – она не совершала все то, за что ее наказали!» – заметил адвокат.

Фейгин также выразил убеждение, что Савченко не будет отбывать этот приговор и будет освобождена. Защитник выразил надежду, что теперь мировые лидеры будут оказывать давление в этом вопросе на Кремль.

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Еще один адвокат Николай Полозов заявил, что летчица не намерена обжаловать приговор.

«Не потому, что она его признает, а потому что она понимает, что это абсолютно бесполезное дело».

Он добавил, что «Надежда Савченко – человек с железной волей, и только это поможет ей выдержать все то, что ей приходится выдерживать в течение двух лет».

Защитник убежден, что именно «железная воля, умноженная на публичность процесса и умноженная на политическое давление на руководство России, приведет к ее освобождению».

«Сегодняшний приговор – это не конец. Это начало! Начало большой политической карьеры Надежды Викторовны. Нам осталось немножко подождать – скоро она будет свободна», – уверен Полозов.

В свою очередь украинский адвокат летчицы Николай Плохотнюк заверил, что сторона защиты приложила все усилия для освобождения Савченко.

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Также сегодня адвокат Фейгин сообщил, что с момента вступления приговора в силу через 10 дней, в соответствии с конвенцией 1983 года о выдаче осужденных, Министерство юстиции Украины должно направить запрос об отбывании наказания Савченко в Украине. Он уверил, что дальнейшие действия стороны защиты также будут зависеть от результатов переговоров по освобождению украинки.

Адвокаты также не исключают возможности обмена Надежды Савченко на российских «ГРУшников» Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Защитники обещают приложить все усилия, чтобы уговорить летчицу отказаться от сухой голодовки, которую она собирается снова начать на десятый день после оглашения приговора.

«Она объясняет это тем, что вернется в Украину или живой, или мертвой, и таким образом она подталкивает руководство РФ к решению ее вопроса как можно скорее», – отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.