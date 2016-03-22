Украина никогда не признает судилище над Надеждой Савченко - Порошенко

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, размещенном в Facebook.

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«Жаль. Ничего, даже отдаленно похожего на суд, в процессе против Надежды Савченко мир не увидел. Это было позорное судилище, которое страна-агрессор устроила против украинского Офицера с большой буквы, которая, как и положено, защищала свою землю от вражеских посягательств», - подчеркнул президент.

«Украина никогда, - еще раз подчеркиваю, никогда! - не признает ни это судилище, ни их так называемый приговор, который своей абсурдностью и жестокостью свидетельствует о возвращении российской юстиции во времена Сталина-Вышинского», - добавил президент.