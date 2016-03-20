Савченко в удовлетворительном состоянии, готовится к выслушиванию приговора стоя – адвокат

Об этом ее адвокат Николай Полозов сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"В пятницу ее посетили представители генерального консульства (Украины). Надо сказать, что она находится в удовлетворительном состоянии здоровья. Конечно, у нее пониженное давление и температура, но вместе с тем она экономит силы, поскольку приговор, согласно российскому законодательству, выслушивается стоя. На это потребуется достаточно много усилий, многочасовое стояние под бубнеж судьи. Но вместе с тем она готова и намерена присутствовать на приговоре", - сказал адвокат.

Отвечая на вопрос, будет ли он присутствовать на заседании суда (из-за авиакатастрофы в Ростове-на-Дону местный аэропорт временно не работает), Полозов ответил утвердительно.

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"Могу сказать, что и я, и адвокат Фейгин точно завтра будем. Что касается Новикова, то этот вопрос лучше задать ему", - сказал Полозов.

Приговор Савченко российский суд начнет выносить 21 марта. На зачитывание приговора отведено два дня. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.

Перед приговором по всему миру проходят акции в поддержку летчицы, ее поддерживают известные политики, общественные деятели и деятели культуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня Полозов сообщил, что украинцам, которые приезжают в Россию с целью присутствовать в суде на оглашении приговора Савченко, отказывают во въезде.

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Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Один из адвокатов Савченко Марк Фейгин считает, что летчицу осудят и передадут Украине. По его данным, главным переговорщиком в деле ее освобождения являются США.