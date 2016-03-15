Полторак рассказал, когда начнется демобилизация

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочей поездки во Львовскую область заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

“Демобилизация военнослужащих, призванных в феврале-марте прошлого года, состоится по установленному порядку, согласно закону, это будет конец марта - начало апреля этого года”, - отметил Полторак.

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Он также отметил, что пока предпосылок для срыва демобилизации нет.

Отвечая на вопрос об объявлении 7-й волны мобилизации, Полторак отметил, что в настоящий момент есть достаточное количество контрактников и об очередной волне мобилизации можно будет говорить в случае необходимости.

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“За два месяца обратились более 9 тыс. человек на контрактную службу. Мы ориентировочно прогнозируем, что ежемесячно на контрактную службу будут обращаться в среднем 5-7 тысяч человек. Это позволит обеспечить необходимое количество”, - отметил Полторак.

По его словам, исходя из потребностей набора и будет решаться вопрос объявления очередной волны мобилизации.