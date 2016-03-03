В Минобороны надеются, что количество желающих служить по контракту составит 5-6 тысяч ежемесячно

Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает на увеличение ежемесячно на 5-6 тысяч количества желающих поступить на контрактную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал журналистам.

"Необходимость проведения мобилизации в очень большой степени зависит от того, какая будет обстановка на фронте", - заявил Полторак.

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По словам министра, также речь идет о способности украинских воинских частей и об активности работы по набору контрактников на службу в армию.

"Я хотел бы сказать, что мы действительно увидели очень серьезный сдвиг в этом плане: за первый месяц записались 9 тыс. человек на контракт. Мы уже призвали 7 тыс. Мы предполагаем и рассчитываем на то, что в месяц количество желающих заключить контракт будет не менее 5-6 тыс.", - заявил Полторак.

По его словам, если такими темпами будет проходить работа, то Вооруженные силы Украины выйдут на ту численность профессиональных сил, которые будут способны выполнить основную задачу.

"Конечно, если будет осложнена обстановка в зоне проведения антитеррористической операции или будут активизированы боевые действия, мы будем вынуждены проводить мобилизацию, но на сегодняшний день этот вопрос не стоит", - подчеркнул министр обороны.