Пограничники хотят жестче карать нелегалов с фальшивыми паспортами

Жестче наказывать лиц, которые используют при пересечении границы фальшивые документы, предлагают закарпатские пограничники. Таких правонарушителей они задерживают все чаще. Впрочем, все ограничивается штрафом в 850 гривен.

Самое болезненное наказание для лиц, которые используют фальшивые загранпаспорта, – конфискация подделок, рассказывает Валерий Петельский, начальник отдела по работе с иностранцами Чопского пограничного отряда. Ведь за изготовление фальшивок они платят до двух тысяч евро, тогда как штраф за их использование - всего 850 гривен. И это после того, как завершится следствие и суд вынесет приговор. Это может длиться и два месяца. Все это время нарушителей содержат, а следовательно и депортируют за государственный счет. Правда, привлекают их и к административной ответственности за попытку нелегально пересечь границу. Это уже штраф в полторы тысячи гривен, но и он не компенсирует упомянутых расходов. Между тем только в пункте пропуска «Тиса», что на украинско-венгерской границе еженедельно задерживают по несколько человек с поддельными паспортами. Фальшивки обнаруживают благодаря современному оборудованию и опыту, которым делятся коллеги из стран ЕС.

Немецкая волна