О состоянии здоровья Савченко до сих пор ничего не известно – сестра

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.

"Друзья, в связи с тем, что "под занавес" дела Савченко появилось много "помощников" и "комментаторов", прошу черпать информацию о Надежде, о ее состоянии из "первых рук". Ни я, ни кто-либо другой не знает о здоровье Надежды. Врачей не пускают к ней пока что. А все мы не медики. Поэтому прошу, проверяйте информацию", – написала Вера Савченко.

Читайте такжеАдвокат Савченко Фейгин обещает подать в суд на российских пранкеров Лексуса и Вована

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.