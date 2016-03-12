Вопрос о передаче Савченко не стоит на повестке дня до вынесения ей приговора – МИД РФ

Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире российского телеканала.

«Сейчас об этом речь не идет и не шла до того момента, пока не будет решения суда», - цитирует Захарову Русская служба би-би-си.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов воспользоваться своим конституционным правом и обменять Надежду Савченко, чтобы ее живой и здоровой вернуть как можно быстрее домой.

«Если спрашивать о том, готов ли я принять решение об обмене, я сегодня впервые подчеркиваю, что да, я президент Украины готов воспользоваться своим конституционным правом и обменять Надежду и сделать все возможное для того, что ее живой и здоровой вернуть как можно быстрее домой», - добавил глава государства.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле услышали заявление Порошенко по Савченко, но ситуацию не комментируют.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

10 марта один из ее адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта.