Минюст РФ в течение 30 дней рассмотрит обращение Украины о передаче Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Солошенко

Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

"Обращения Министерства юстиции Украины в отношении Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Солошенко поступили в Минюст России 10 марта по факсимильной связи. Срок рассмотрения документов составляет 30 дней", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, оба ведомства рассматривают обращения о передаче 13 россиян, осужденных украинскими судами к лишению свободы для отбытия наказания в России.

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"В настоящее время Минюстом России и Минюстом Украины рассматриваются обращения о передаче 13 российских граждан, осужденных судами Украины, об их передаче на территорию Российской Федерации для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о возвращении на территорию Украины Сенцова, Солошенко, Кольченко и Афанасьева, незаконно осужденных в РФ.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к МИД «подключиться к этому делу, чтобы западные партнеры поддержали запрос украинской стороны».

Также, по данным Минюста, в России находятся по меньшей мере 29 политических заключенных - граждан Украины.

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Справка УНИАН.Сенцов, Кольченко и Афанасьев осуждены в РФ по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму и поджогов офисов партий. Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно. Афанасьев приговорен к 7 годам заключения.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.