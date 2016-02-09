Фейгин: Россия хочет изолировать Сенцова, чтобы добиться признания

Об этом Фейгин сказал в интервью Deutsche Welle.

«Сенцов находился в Ростовском СИЗО, а в Ростове находится консульство Украины. Консулы с ним встречались и отслеживали ситуацию с его этапированием. Я эту информацию проверил - она появилась публично, это не какая-то тайная информация. Его действительно везут в Якутию», - подтвердил адвокат.

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На вопрос, с какой целью его этапируют именно в Якутию, и что именно от него могут потребовать, Фейгин ответил: «Согласно моей практике, когда человека отправляют так далеко, а Якутия - это другой конец страны, это означает, что человека хотят изолировать, чтобы к нему был затруднен доступ близких, родственников, адвокатов, правозащитников, которые следят за ситуацией, возможно, каких-то представителей украинского дипломатического ведомства».

Другая причина, по словам адвоката, поскольку он не признал вины - добиться от него признания, потому что власть хочет себя оправдать, что она не осудила невиновного.

Относительно того, каким именно образом могут добиваться признания, он объяснил, что обычно этим занимаются оперативные сотрудники.

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«Есть такая особенность в российских тюрьмах - помимо сотрудников самого пенитенциарного учреждения, есть оперативные сотрудники полиции, которые продолжают борьбу с преступностью. Ни в одной тюрьме ни одной цивилизованной страны мира такого нет. Они работают с контингентом колонии и добиваются показаний разными путями - это может иногда быть и психологическое давление, избиение и многое другое. Сам Сенцов рассказывал, что к нему применялись пытки в Крыму, ему надевали пакет на голову. Кто может гарантировать, что то же самое не произойдет в Якутии?», - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, вчера двоюродная сестра осужденного в России украинского режиссера Сенцова Наталья Кочнева написала в Facebook, что его этапируют в Якутию, а не Иркутск, как сообщалось сначала.

По ее словам, вместе с Сенцовим сейчас этапируют в Челябинск также осужденного вместе с ним украинского активиста Александра Кольченко, который, по сообщениям, должен отбывать наказание в Челябинской области. Их обоих забрали на этап из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону в четверг, 4 февраля.

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе заметил, что обоих украинцев отправили отбывать наказание в климатически суровые и отдаленные регионы России, чтобы усложнить работу их защиты. Но, заверил защитник, на новых местах их пребывания к этому будут привлекаться дополнительные адвокаты, чтобы контролировать условия их содержания в колониях.

Кроме того, добавил Динзе, защита Сенцова и Кольченко готовит кассационную жалобу на приговор украинцам, а также пакет документов для уполномоченного по правам человека в России, чтобы она тоже поддержала эту жалобу.

Сенцов и Кольченко были осуждены в России Северо-Кавказским военным окружным судом на 20 и 10 лет лишения свободы соответственно. Им было предъявлено обвинение в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму.

Оба украинцы признаны российским правозащитным движением «Мемориал» политзаключенными.