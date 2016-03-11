Фейгин: Опубликованная запись разговора с пранкерами о "письме Порошенко" для Савченко - фейк

Об этом заявил адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин, передает "112 Украина".

"Я видел только то, что опубликовано. Ну, во-первых там ничего нет. Единственная проблема, что она нарезанная. Фейковая в том смысле запись, что там обычная нарезка. Она подрезана так чтобы склеивать какие-то фрагменты слов", - сказал Фейгин.

По его словам, "запись фейковая, как фейковые письма".

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"Но там из всего мне самое интересное было какое-то признание вины. Я выложу бумагу, которая была прислана, на которой Надежда Викторовна тремя буквами обозначила свое отношение. Здесь совершенно непонятно почему речь идет о признании вины, это вообще никогда не обсуждалось. Речь шла о каких-то письмах, которые нужно будет подписывать. Когда речь пойдет об обмене и о российском суде, чтобы отбывать наказание в Украине. Ни о каком признании вины и речи быть не может", - подчеркнул Фейгин.

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Он отметил, что это "не какие-нибудь пранкеры хулиганы. Я вас уверяю, там идет проверка по линии дипломатической. Там все гораздо серьезней было. Не буду сейчас распространяться об этом".

"Не нужно думать, что эти два хулигана, которые откуда-то знают телефоны первых лиц, почты, параллельно идет информкомпания, являются простыми мелкими шулерами", - подчеркнул Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

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В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.

Однако у Порошенко заявили, что он не писал никаких писем Савченко. Вскоре российский пранкер Лексус признался, что это его "работа".