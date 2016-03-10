Российский пранкер Лексус признался в отправке письма Савченко от имени Порошенко
Российский телефонный пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, заявил, что именно он подделал письмо, отправленное украинской летчице Надежде Савченко якобы от президента Украины Петра Порошенко.
По его словам, изначально он созвонился с адвокатом Надежды Савченко и представился официальным представителем президента Украины, сообщает Новая газета. "Мы оформили наш разговор как разговор властей Украины с адвокатами. Сказали, что ему придет письмо (от президента для Савченко). А само письмо отправили по электронной почте", - заявил пранкер изданию.
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По его словам, само письмо на самом деле и было "обычной бумажкой", и пранкеры даже не попытались подделать ее под официальный документ. "Мы хотели сделать жест, чтобы настоящий Порошенко обратил на это внимание и, может быть, помог Савченко, чтобы она не голодала. А то мы сделали вывод, что властям на нее наплевать", - высказал свое мнение пранкер.
как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины заявили, что Петр Порошенко не направлял письмо украинской летчице Надежде Савченко с просьбой прекратить сухую голодовку.
Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин также сообщил, что письмо, переданное Савченко от имени президента, оказалось фейком. По его словам, генконсульство Украины и он стали объектами "беспардонной спецоперации" Кремля, организованной для дискредитации Надежды Савченко.
"Я приношу извинения всем, кто читал указанное письмо. Мы являемся объектом оперативной разработки и мало что этому можно противопоставить", - написал Марк Фейгин в "Твиттере". После этого, он сообщал, что эта ситуация не повлияет на решении украинской летчицы прекратить голодовку.
Ранее сегодня стало известно, что Надежда Савченко прекратила сухую голодовку, объявленную 4 марта, и согласилась принимать воду. Сообщалось, что решение о прекращении голодовки она приняла после соответствующей просьбы Петра Порошенко. Копию письма в "Твиттере" публиковал ее адковат Марк Фейгин.
"Вчера вечером Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Виталию Москаленко поступил звонок из администрации президента Украины с просьбой предоставить мой номер для передачи письма от Порошенко П.А. Надежде Савченко. Указанное лицо отправило мне письмо, которое я и передал Надежде сегодня", - пояснил ситуацию адвокат.
Напомним, российский суд намерен огласить приговор украинской летчице Надежде Савченко 21 и 22 марта.