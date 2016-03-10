Российский пранкер Лексус признался в отправке письма Савченко от имени Порошенко

По его словам, изначально он созвонился с адвокатом Надежды Савченко и представился официальным представителем президента Украины, сообщает Новая газета. "Мы оформили наш разговор как разговор властей Украины с адвокатами. Сказали, что ему придет письмо (от президента для Савченко). А само письмо отправили по электронной почте", - заявил пранкер изданию.

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По его словам, само письмо на самом деле и было "обычной бумажкой", и пранкеры даже не попытались подделать ее под официальный документ. "Мы хотели сделать жест, чтобы настоящий Порошенко обратил на это внимание и, может быть, помог Савченко, чтобы она не голодала. А то мы сделали вывод, что властям на нее наплевать", - высказал свое мнение пранкер.

как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины заявили, что Петр Порошенко не направлял письмо украинской летчице Надежде Савченко с просьбой прекратить сухую голодовку.

Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин также сообщил, что письмо, переданное Савченко от имени президента, оказалось фейком. По его словам, генконсульство Украины и он стали объектами "беспардонной спецоперации" Кремля, организованной для дискредитации Надежды Савченко.

"Я приношу извинения всем, кто читал указанное письмо. Мы являемся объектом оперативной разработки и мало что этому можно противопоставить", - написал Марк Фейгин в "Твиттере". После этого, он сообщал, что эта ситуация не повлияет на решении украинской летчицы прекратить голодовку.

Ранее сегодня стало известно, что Надежда Савченко прекратила сухую голодовку, объявленную 4 марта, и согласилась принимать воду. Сообщалось, что решение о прекращении голодовки она приняла после соответствующей просьбы Петра Порошенко. Копию письма в "Твиттере" публиковал ее адковат Марк Фейгин.

"Вчера вечером Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Виталию Москаленко поступил звонок из администрации президента Украины с просьбой предоставить мой номер для передачи письма от Порошенко П.А. Надежде Савченко. Указанное лицо отправило мне письмо, которое я и передал Надежде сегодня", - пояснил ситуацию адвокат.

Напомним, российский суд намерен огласить приговор украинской летчице Надежде Савченко 21 и 22 марта.