Клуб аграрного бизнеса о Европе, Украине и молоке

Эксперты считают, что выход украинской животноводческой, в т.ч. молочной, продукции на рынок ЕС нуждается в координации действий государства и производителей.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) надеется, что результаты инспекции миссии FVO в Украине, которая завершилась 4 июля, станут толчком к совершенствованию системы качества и безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции в Украине, начиная от законодательного и нормативно-правового регулирования, и заканчивая совершенствованием технологических процессов в животноводстве и переработке.

«Совершенствование системы качества и безопасности продукции животноводства – это процесс, который требует многих месяцев координированной работы контролирующих органов и производителей соответствующей продукции», - отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

Однако в ассоциации считают, что проблематика вывода украинской молочной продукции на рынок ЕС в значительной мере наталкивается на сырьевую базу молочной промышленности, ведь важно, чтобы структура производства и доставки молока на предприятия гарантировала не только его качество, но и безопасность. В связи с этим необходимо обеспечить структурную перестройку отечественной сырьевой базы. Для товарных хозяйств это может быть так называемая государственная помощь на структурную перестройку, которая предоставляется через инвестиции, что предусмотрено пунктом 11 Дополнения 2 Соглашения о сельском хозяйстве ВТО, и относится к программам "зеленого ящика". Для личных сельских хозяйств это может быть помощь в покупке оборудования для содержания и доения скота, на индивидуальной или кооперативной основе.

По словам руководителя группы экспертов УКАБ Владимира ЛАПЫ, "важно, чтобы необходимые изменения в законодательство относительно государственной поддержки, были приняты к утверждению государственного бюджета на 2009 год, что позволит вывести отрасль молочного животноводства на принципиально иную ступень развития. При этом надлежащее качество молока будет гарантировать более высокий уровень закупочных цен на него, что мы уже в настоящий момент видим на примере многих товарных производителей".

Пока Украина ожидает официальных выводов визита миссии инспекторов FVO, которые поступят ориентировочно через 20 дней. В то же время, по информации заместителя председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Виталия БАШИНСКОГО, основными замечаниями инспекторов FVO к украинской стороне могут быть не распределенные на законодательном уровне полномочия центральных контролирующих органов (Минздрава и Госкомиссии ветмедицины); некоторые расхождения в инструкциях по охране здоровья животных (украинские инструкции не хуже, иногда жестче, но они отличаются от европейских); ручная дойка в молочных хозяйствах; украинские производители сырого молока почти не производят молоко экстра-класса (по ГСТУ), а лишь оно является приемлемым по европейским требованиям к пищевому потреблению после переработки; не всегда совершенные складские помещения на перерабатывающих предприятиях.

"Напомним, выводы нельзя считать официальными до выхода окончательного отчета, поскольку окончательное решение остается за Европейской комиссией, а не инспекторами, которые осуществляют визит", – отметил В.БАШИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 июля инспекторы продовольственно-ветеринарного бюро Генерального директората Европейской Комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (FVO - Food and Veterinary Office) завершили аудит украинских молочных предприятий, желающих экспортировать продукцию в ЕС.

Инспекторы проверили предприятия в Черкасской, Сумской и Черниговской областях. Предварительные результаты проверок будут представлены через 20 дней, а полные – на протяжении 2 месяцев.

Специалисты FVO посетили украинские молокоперерабатывающие предприятия, молочно-товарные фермы, государственные ветеринарные лаборатории, которые контролируют безопасность сырья и произведенной продукции.

Инспекторы FVO с 23 июня по 4 июля 2008 года осуществляли аудит украинских молочных предприятий, желающих экспортировать продукцию в ЕС.