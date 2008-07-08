На крыше Апелляционного суда сделали вертолетную площадку

Сегодня состоялось официальное подписание акта приема помещения Апелляционного суда г. Киева (Соломенская площадь, 2-а), реконструкция которого была осуществлена Холдинговой компанией «Киевгорстрой». Об этом сообщается в пресс-релизе ХК «Киевгорстрой», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, в качестве генерального подрядчика «Киевгорстрой» приступил к реконструкции здания в 2004 году. Генеральный проектировщик реконструкции - ЗАО «Гіпроцивільбуд».

«Строительство здания было начато в 1980 году как помещения Главного вычислительного центра Минводхоза УССР, однако из-за технических ошибок в строительстве его назвали «пизанской башней". В 2003 году недостроенное здание передали Апелляционному суду г. Киева», - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы «Киевгорстроя», площадь земельного участка, на котором расположено здание суда составляет 1,24 га, общая площадь здания - 31 тыс. 500 кв. м., полезная площадь - 26 тыс. 260 кв. м., количество этажей - 28. Комплекс Апелляционного суда состоит из административного корпуса, двухуровневой стилобатной части, двухэтажной надстройки стилобатной части и конференц-зала на 250 мест. 27 судебных залов расположены в административно-высотном корпусе и в надстройке стилобатной части.

Кроме помещений основного назначения - судебных залов и кабинетов судей, в здании Апелляционного суда расположены столовые на 100 посадочных мест, тренажерный зал, оздоровительный комплекс для работающих, парикмахерская, комнаты психофизиологической разгрузки. Здание оборудовано автономной газовой котельной и двухуровневым паркингом на 35 автомобилей. Также в здании находятся помещения для временного содержания подсудимых.

На крыше здания оборудована площадка для вертолета.