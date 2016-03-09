Стали известны подробности конфликта возле пункта пропуска "Каланчак", где полицейский стрелял в участника блокады

По официальной версии полиции, участник блокады Крыма в состоянии алкогольного опьянения порвал украинский паспорт женщине, которая возвращалась на полуостров, говорится в сюжете ТСН.

Мужчине не понравилось, что жительница Симферополя возвращалась домой с полной сумкой подарков, которые купила в Украине. Она вызвала полицию. После появления правоохранителей боец батальона "Айдар" начал угрожать полицейскому пистолетом. В ответ получил выстрел в ноги и ранения колена и бедра.

"Айдаровец" с позывным "Татарин" не отрицает, что выпивал в кафе. Но дальнейший ход событий объясняет иначе. Утверждает, что вышел на приглашение правоохранителей, а про женщину вообще ничего не знал.

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"Я вообще не понял, как это произошло. Сейчас они мне будут рассказывать, что я там нападал, угрожал, стрелял. Еще раз объясняю: не было патронов даже стрелять. Я не знаю о женщине, никто мне не говорил о женщине", - говорит он.

В полиции открыли уголовное производство по статьям о незаконном хранении оружия и неповиновение правоохранительным органам. Координаторы блокады Крыма факт порчи украинского паспорта подтвердили. Однако то, что именно "Татарин" к этому причастен – нет. Сейчас просто помогают потерпевшей.

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"Сейчас она находится у нас. Ей сняли номер в гостинице, покормили, напоили. Она сейчас отдыхает. Помогаем ей делать документы и паспорт", - рассказала пресс-секретарь общественной блокады Крыма Эвелина Арифова.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области полицейский применил оружие против участника акции по блокаде Крыма для прекращения противоправных действий. Раненого мужчину госпитализировали. Каланчацким отделением полиции возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").