Следствие в ближайшее время назовет точное место запуска ракеты, которая сбила MH17 - голландский прокурор
Голландский прокурор Фред Вестербеке, который возглавляет международную группу по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, заявил, что в ближайшее время будет названо точное место запуска ракеты, которая уничтожила самолет.
После встречи с родственниками погибших Вестербеке сказал, что следователи получили всю необходимую им информацию из Соединенных Штатов, пишет Радио Свобода.
Вместе с тем прокурор подчеркнул, что не знает, когда будет завершено уголовное расследование в целом. Но он пообещал сделать это "настолько быстро, насколько это возможно, учитывая отчаяние среди семей (погибших)".
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Как сообщал УНИАН, версия, что Boeing 777 над Донбассом сбили системой "Бук" является наиболее достоверной, однако рассматриваются и другие сценарии.
Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама до Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.