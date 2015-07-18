Прокурор Нидерландов: версия с "Буком" в деле о катастрофе MH17 является основной

Об этом в интервью BBC заявил прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет расследование, передает РБК-Украина.

"Это не единственная правдоподобная версия, но это самая достоверная версия нашего расследования. При этом мы по-прежнему рассматриваем и другие сценарии. Один из них это то, что ракета "Бук" была запущена из другого района, другого места. Также мы изучаем техническую состоятельность версии, что самолет мог быть сбит ракетой класса "воздух-воздух". Это необходимо для того, чтобы при проведении судебных слушаний мы могли показать, что прочие версии несостоятельны", - заявил Вестербеке.

Прокурор также сказал, что расследование еще не дошло до этапа, когда появляются определенные подозреваемые. "Конечно, есть круг людей, которые нас интересуют, но нынешний этап расследования пока не позволяет указывать на конкретных подозреваемых", - отметил он.

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"Я очень надеюсь, что к концу года мы достигнем достаточных результатов, чтобы рассказать о том, что стало причиной трагедии и, возможно, нам удастся указать на тех, кто несет за это ответственность", - добавил Вестербеке.

Ранее УНИАН сообщал, что совместная международная следственная комиссия имеет в своем распоряжении доказательства, позволяющие привлечь к ответственности определенных лиц, причастных к сбитию 17 июля 2014 года над Донбассом малайзийского авиалайнера.