Масленица в Симферополе: очереди за бесплатным пирогом, вооруженная полиция и металлодетекторы (фото)

На углу улиц Пушкина и Горького установили ярмарочный столб и смонтировали сцену, на которой выступают художественные коллективы города, передает Крым.Реалии.

Оккупанты выставили значительное количество полицейских. Праздник, на котором присутствует не более 400-500 человек, охраняют не менее 10 полицейских, имеющих кроме табельного оружия, металлодетекторы.

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Также в рамках праздника, в центре перекрестка установили чучело Масленицы, которое сожгут в сквере Тренева 13 марта. Работает праздничная ярмарка.

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В рамках празднования Масленицы, организовали бесплатную раздачу творожного пирога. Горожане занимали очередь за порцией бесплатного пирога еще за два часа до начала раздачи.

По словам организаторов праздника, на творожный пирог общей площадью 6 кв. м., потратили 70 кг творога, 50 кг сахара, 60 кг муки и 400 яиц.