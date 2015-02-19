На Донетчине испекут карту Украины из 6 тысяч блинов

19:16, 19 февраля 2015
Общество
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Завтра в пгт. Мангуш в рамках масленичной недели и акции памяти Героев Небесной Сотни будет поставлен национальный рекорд в номинации «Самая большая карта Украины».

блины / tarelkina.com

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Карту сделают из 6 тысяч блинов, часть из которых затем в знак единения передадут на оккупированные территории Донетчины, в частности в Донецк.

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Блины заранее приготовили жители всего Першотравневого района. 

Кроме того, будут работать тематические палатки, в одной из которых будут собирать деньги для переселенцев. Гостей также ждет концерт и благотворительная выставка-ярмарка.  Всех желающих будут угощать блинами. 

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