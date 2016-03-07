В ожидании запрета Меджлиса неизвестные разбили стекло его Симферопольского отделения

Об этом координатор комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев написал на своей странице в Facebook.

"Разбили стекло в помещении Симферопольского регионального меджлиса по адресу: г. Симферополь, вул. Чехова, 20. Акции против Меджлиса и крымскотатарского народа продолжаются. При этом в совокупности хулиганские и так называемые "правоохранительные" и "судебные" действия", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд Республики Крым" о запрете деятельности на полуострове Меджлиса крымскотатарского народа.

Очередное заседание суда по этому вопросу назначено на 10 марта.

ООН и ЕС выразили обеспокоенность по поводу намерений оккупационной "власти" Крыма запретить Меджлис.