Путин поздравил Януковича

Президент России Владимир ПУТИН поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра и пожелал плодотворного труда на благо украинского народа.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, телефонная беседа Президента РФ и премьер-министра Украины состоялась сегодня.

Собеседники обсудили пути углубления украинско-российских отношений, создания условий для активного сотрудничества между товаропроизводителями обеих стран, дальнейшее развитие дружеских отношений между нашими народами.

Во время беседы была достигнута договоренность о том, что детальное обсуждение неотложных проблем украинско-российских отношений будет продолжено во время переговоров в Москве, которые должны состояться в ближайшее время.