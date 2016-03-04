В семьях почти половины украинцев "главой" семьи является мужчина - опрос (инфографика)

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, треть считает, что роль главы семьи супруги выполняют на равных основаниях. Однако далеко не всегда в вопросе определения "кто главный?" присутствует консенсус между женщинами и мужчинами. Так, 58% мужчин считают себя главой семьи, тогда как только 39% женщин считают "главой" своего мужчину. В то же время, почти треть женщин считают "главой" себя, тогда как с этим согласились только 10% мужчин.

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При этом почти 80% мужчин считают, что так и должно быть: "главой семьи должен быть мужчина", но одновременно половина согласились с тем, что "женщина так же может быть главой, как и мужчина".

У женщин наоборот: 60% считают, что главой семьи должен быть мужчина, но одновременно почти 80% согласны с тем, что "женщина так же может быть главой семьи, как и мужчина". По регионам обе гипотезы находят несколько большую поддержку на западе и на юге, несколько меньше – на востоке, наименьшую – в центре.

Характерно, что тезис о том, что главой семьи должен быть мужчина, больше одобряют люди с низкими доходами, низким уровнем образования. Интересно, что разведенные люди, а также неработающие склонны воспринимать женщину в роли главы семьи более позитивно.

Стоит отметить, что подавляющее большинство респондентов (82%) согласны с тезисом, что именно "мужчина должен полностью обеспечивать свою семью".

В большинстве украинских семей (60%) считается, что мужчина зарабатывает больше, при этом так считают почти 70% мужчин и чуть больше половины женщин. В то же время, более 20% женщин считают, что больше зарабатывают именно они, тогда как только 10% мужчин согласились с тем, что жена (подруга) зарабатывает больше.