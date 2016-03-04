В семьях почти половины украинцев "главой" семьи является мужчина - опрос (инфографика)
В семьях почти половины опрошенных украинцев функции главы семьи выполняют мужчины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Так, треть считает, что роль главы семьи супруги выполняют на равных основаниях. Однако далеко не всегда в вопросе определения "кто главный?" присутствует консенсус между женщинами и мужчинами. Так, 58% мужчин считают себя главой семьи, тогда как только 39% женщин считают "главой" своего мужчину. В то же время, почти треть женщин считают "главой" себя, тогда как с этим согласились только 10% мужчин.
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При этом почти 80% мужчин считают, что так и должно быть: "главой семьи должен быть мужчина", но одновременно половина согласились с тем, что "женщина так же может быть главой, как и мужчина".
У женщин наоборот: 60% считают, что главой семьи должен быть мужчина, но одновременно почти 80% согласны с тем, что "женщина так же может быть главой семьи, как и мужчина". По регионам обе гипотезы находят несколько большую поддержку на западе и на юге, несколько меньше – на востоке, наименьшую – в центре.
Характерно, что тезис о том, что главой семьи должен быть мужчина, больше одобряют люди с низкими доходами, низким уровнем образования. Интересно, что разведенные люди, а также неработающие склонны воспринимать женщину в роли главы семьи более позитивно.
Стоит отметить, что подавляющее большинство респондентов (82%) согласны с тезисом, что именно "мужчина должен полностью обеспечивать свою семью".
В большинстве украинских семей (60%) считается, что мужчина зарабатывает больше, при этом так считают почти 70% мужчин и чуть больше половины женщин. В то же время, более 20% женщин считают, что больше зарабатывают именно они, тогда как только 10% мужчин согласились с тем, что жена (подруга) зарабатывает больше.