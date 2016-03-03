Савченко о своем "деле": Обвинению даже в России никто не верит

Об этом она сказала в ходе заседания суда, передает "112 Украина".

"Вам никто даже в России не верит. Вы облажались, ребята, по полной", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Савченко заявила, что может начать сухую голодовку, если суд будет затягивать с вынесение ей приговора.

«Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху и давно написан, то я объявляю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить мне посмертно без меня», - сказала Савченко.

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Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.