После приговора Савченко начнется политический процесс ее освобождения – адвокат

Об этом заявил в эфире радио "Свобода" один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. "После приговора, после того как российские представители, в частности Путин, потеряют возможность говорить: "пусть суд разберется", когда у них не хватит этого аргумента, давление западных партнеров увеличится и это может положительно повлиять на ситуацию. Потому что и российская сторона уже понимает, что они не могут держать ее заключенной до бесконечности, потому что она на самом деле готова объявить сухую голодовку, а это означает, что они просто потеряют ее, потеряют ее как ценный товар, как заложника", – сказал адвокат.

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Он добавил, что шансы на освобождение Надежды Савченко довольно высокие. "Возможно, путем обмена, а, может, в качестве подарка, если этого попросит кто-то из влиятельных западных лидеров", – отметил Илья Новиков.

Сегодня в суде в Донецке Ростовской области России продолжатся, начатые накануне дебаты в деле Надежды Савченко. Ожидается, что будет выступать сторона защиты и сама Надежда Савченко, которая вчера заявила, что объявит сухую голодовку, если суд будет откладывать оглашение приговора.

Сторона обвинения заявила, что требует для украинки 23 года заключения.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Надежды Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года, и пообещала объявить сухую голодовку после приговора, требуя освобождения.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем принудительно переправили ее в Россию.