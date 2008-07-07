У Ющенко увидели «колоссальные проблемы в ЖКХ»

Секретариат Президента Украины обеспокоен немотивированными тарифами на жилищно-коммунальные услуги, которые установлены в отдельных регионах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций заместитель главы Секретариата Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Совещание было посвящено подготовке регионов к зиме.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства существуют экономически немотивированные тарифы», – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. По его словам, расчет этих тарифов зачастую осуществляется закрыто, без диалога с общественностью, что провоцирует конфликты с местной властью. При этом заместитель главы Секретариата отметил, что повышение тарифов влечет такие негативные последствия, как накопление задолженностей за оплату коммунальных услуг. Значительная сумма этих задолженностей свидетельствует о колоссальных проблемах в ЖКХ, убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Заместитель главы Секретариата призывал регионы устанавливать обоснованные тарифы и прозрачно осуществлять эту политику.

Во время совещания он также обратил внимание руководителей областей на необходимость решить такие проблемы, как вывоз и утилизация мусора, особенно в сельской местности; подготовка к отопительному сезону жилых домов и административных зданий, подготовка к зиме общественного транспорта.