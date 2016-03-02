Пенитенциарная служба разберется, почему полицейского Олейника поместили в общий блок СИЗО

Об этом заявила начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации ГПтСУ Екатерина Денисюк, сообщает 112.ua.

"В связи с появлением такой информации руководством службы было принято решение о проведении служебной проверки. В настоящее время сотрудники центрального аппарата нашего ведомства работают в этом учреждении, чтобы выяснить все обстоятельства и найти подтверждающие факты сказанного самим Олейником, или опровергнуть. Проводится служебная проверка, и в случае подтверждения какого-либо факта или избиения Олийныка, или нарушений сотрудниками учреждения требований законодательства в должностных лиц, будут приняты кардинальные решения и привлечены к ответственности", - отметила она.

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По словам Денисюк, администрация учреждения несет прямую ответственность за все процессы, происходящие в учреждении. В том числе за размещение заключенных.

"В связи с праздничными днями, проверка планируется в кратчайшие сроки, до конца этой недели будут результаты", - подчеркнула она.

Напомним, в общем блоке СИЗО произолшла драка с участием патрульного полицейского Олейника, арестованного по обвинению в умышленном убийстве пассажира BMW в ходе погони за нарушителем в ночь на 7 ферваля.