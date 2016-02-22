Погоня за BMW: Адвокаты полицейского объяснили, как данное дело повлияет на расследование подобных инцидентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил адвокат Олейника Ростислав Пукало.

“Это первый процесс, и из него будет формироваться практика (расследование в дальнейшем), поэтому необходимо проводить объективное расследование, потому что в дальнейшем на примере этого дела будут жить полицейские”, - сказал Пукало.

По его словам, сейчас благодаря этому досадному инцидента кое-кто пытается дискредитировать полицию в целом, а не только Олейника.

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Как отметил Пукало, он на собственном опыте убедился, что сегодняшние полицейские относятся к своим обязанностям максимально ответственно. “Я на собственном опыте почувствовал, что они действительно никому не подконтрольны, с ними нельзя договориться, и многим это не нравится”, - сказал адвокат.

В то же время его коллега Николай Еременко отметил, что следствие проводится некачественно. “Наше доблестное следствие вообще не проводит следствие - оно непонятно куда спешит. Только в эту субботу мы провели первое воспроизведение ситуации... До того прокуратура не установила механизм причинения телесных повреждений на ногах напарника Олейника”, - сказал Еременко.

Он отметил, что эти телесные повреждения были нанесены водителю-полицейскому автомобилем BMW, когда патрульный во время одной из остановок этой иномарки стал на ее пути и был подброшен на капот, а затем сброшен на землю.

Также адвокаты отметили, что необходимо найти пули, провести экспертизу на степень повреждения автомобиля BMW.

Кроме того, Еременко сообщил, что он подал в органы прокуратуры заявление о необходимости открытия уголовного производства по факту хулиганства и покушения на жизнь и здоровье сотрудника полиции, но это заявление не зарегистрировано.

Защитники Олейника также сообщили, что из-за затягивания времени со стороны суда они только сегодня получили полный текст судебного постановления об избрании Олейнику меры пресечения, однако надеются в ближайшие дни подготовить свои возражения, чтобы со следующего понедельника было начато рассмотрение апелляции в суде.

Также адвокаты пообещали в ходе судебного заседания заявить ходатайство о проведении ряда дополнительных экспертиз.

Отвечая на вопрос по поводу информации, что Олейник подписывал фальшивые протоколы для привлечения к ответственности участников Автомайдана во время Революции достоинства, адвокат Сергей Митюрин сообщил, что его подзащитный действительно такое делал, но вынужден был так действовать по требованию прокурора и подписал лишь один такой документ.

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При этом Митюрин отметил, что Олейник знал, что эти действия он совершает незаконно, а потому 5 декабря 2013 года написал первый рапорт на увольнение, который не был удовлетворен, а затем написал еще несколько аналогичных рапортов, которые тоже не были рассмотрены. “Его рапорт был удовлетворен лишь в марте 2014 года по данным рапорта, который был написан 5 декабря 2013 года. Пока он не был уволен, он выполнял свои обязанности. И вообще следователи в тех обстоятельствах, которые были, были абсолютно несвободны”, - отметил Митюрин.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».