На Луганщине задержали диверсантов, которые взорвали мост через Северский Донец в 2014 году (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Лисичанске двух диверсантов, которые взорвали стратегический мост через реку Северский Донец, который соединял Северодонецк и Лисичанск.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В мае 2014 года диверсионная группа террористической группировки «Призрак» разрушила автотранспортный мост, чтобы остановить силы антитеррористической операции. Сотрудники спецслужбы оперативно установили личности боевиков, которые после его подрыва оставались на временно оккупированной территории.

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В феврале этого года диверсанты вернулись на территорию Луганщины, что контролируется украинской властью для осуществления новых терактов. В результате спецоперации правоохранители задержали их по двум разным адресам в Лисичанске. Во время обысков сотрудники СБ Украины изъяли самодельное взрывное устройство, гранату с запалом, шестьдесят патронов различного калибра и альпинистское снаряжение.

Открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления конкретных объектов, на которых диверсанты собирались совершить теракты.