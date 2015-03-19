В Станице Луганской взорван последний мост через Северский Донец

23:03, 19 марта 2015
Война
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Сегодня в 18:00 в результате мощного взрыва был разрушен старый мост через реку Северский Донец

REUTERS

Как сообщает "Информатор", сегодня, около 18:00 в Станице Луганской прогремел мощный взрыв, звук и вибрацию от которого ощутили не только в поселке, но и в восточных кварталах Луганска.

Как стало известно, был произведен подрыв старого моста через реку Северский Донец. Масштабы разрушений на данный момент не известны.

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По состоянию на 20:00 в поселке слышна стрельба.

Напомним, это был последний мост, связывающий поселок с областным центром. В январе уже была попытка его подрыва, тогда в мосту образовалось дыра, однако пешком или на легковом автомобиле мост можно было пересечь. Еще один автомобильный мост (новый) был взорван боевиками летом прошлого года.

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