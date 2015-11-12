Рада признала геноцид крымских татар и назвала политику России в отношении них этноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением депортация из Крыма крымских татар в 1944 году признана геноцидом крымскотатарского народа.

Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа предполагается установить 18 мая (когда отмечается День памяти жертв депортации крымских татар – УНИАН).

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Кроме того, как отмечается в постановлении, Верховная Рада Украины заявляет, что системное давление на крымскотатарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, таких органов как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, на временно оккупированной территории Украины со стороны государственных органов Российской Федерации, начиная с даты начала временной оккупации, является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа.