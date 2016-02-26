СБУ не нашла оснований для уголовного дела против скандального шеф-редактора "Подробностей"

Оснований для открытия уголовного дела против бывшего шеф-редактора "Подробностей" на "Интере" Марии Столяровой, которая бранилась в прямом эфире сюжета о Небесной Сотне, нет. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "5 канал".

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"Служба безопасности осуществила системный анализ и изучала ее сообщения в социальных сетях, ее репортажи на телевидении как российской журналистки. Мы дадим соответствующую оценку этим репортажам, хотя все ее высказывания и содержат признаки большой симпатии к террористическим организациям, но пока мы не нашли прямых цитат, признаков для возбуждения уголовного производства", – заявила Гітлянська.

Пресс-секретарь СБУ также добавила: "Мы будем продолжать изучать его материалы. Пока те, что есть у нас в наличии, не дают нам оснований возбудить уголовное производство".

Как сообщал УНИАН, во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное высказывание Столяровой: она прервала трансляцию с Майдана Независимости словами "Ну, давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".