"Билет в одну сторону": После скандального эфира на "Интере" Столярову выдворили из Украины - СБУ

Об этом на свое странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, сотрудники СБУ провели следственные действия со Столяровой.

"Их (сотрудников СБУ - УНИАН) интересовали грязные слова россиянки во время сюжета о Героях Небесной Сотни. Также у них были вопросы относительно ее пребывания на временно оккупированных территориях в 2014 году и ее вероятном участии в террористических организациях ДНР/ЛНР. Осуществляется системный анализ и изучение ее сообщений в социальных сетях, которые могут содержать признаки антиукраинской пропаганды. В дальнейшем будет дана соответствующая оценка", - сообщила Гилянская.

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Так, СБУ было принято решение – сократить срок пребывания на территории Украины вышеупомянутой гражданки РФ за совершение действий, наносящих ущерб интересам Украины.

Отмечается, что из тех же соображений ей запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.

Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало ее нецензурное высказывание. Столярова прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.