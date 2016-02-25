На Харьковщине задержали экс-милиционера, заминировавшего мост перед прохождением поезда
13:11, 25 февраля 2016Общество
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Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника милиции, который заминировал железнодорожный мост на перегоне "Павлоград - Лозовая".
Злоумышленник пытался заложить противотанковую мину перед прохождением поезда / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ее управления в Харьковской области обезвредили диверсанта непосредственно после закладки взрывчатки.
Для подрыва злоумышленник пытался использовать 10-килограммовую противотанковую мину ТМ-62 с таймером в мобильном телефоне.
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Взрыв был запрограммирован на время прохождения пассажирского поезда "Одесса - Константиновка", в котором находилось более 500 пассажиров.
Террористу сообщено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Экс-милиционер с крестиком пытался взорвать 500 человек / sbu.gov.ua
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