На Харьковщине задержали экс-милиционера, заминировавшего мост перед прохождением поезда

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ее управления в Харьковской области обезвредили диверсанта непосредственно после закладки взрывчатки.

Для подрыва злоумышленник пытался использовать 10-килограммовую противотанковую мину ТМ-62 с таймером в мобильном телефоне.

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Взрыв был запрограммирован на время прохождения пассажирского поезда "Одесса - Константиновка", в котором находилось более 500 пассажиров.

Террористу сообщено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.