СЭС сообщила о завершении эпидемии гриппа в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".

В то же время специалист подчеркнул, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине завершилась.

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"На прошлой неделе ни в одном из регионов пороговый уровень населения не превышает определенные показатели. Учеба была приостановлена в 56 школьных заведениях страны. В течение 4-х недель длилась эпидемия. Она унесла жизни 329 человек. Причины высокой смертности свидетельствуют о безразличном отношении к своему здоровью. Все умершие не были привиты против гриппа и поздно обращались за медицинской помощью. Минздравом принято решение ввести обязательные прививки для лиц из групп эпидемического риска, в частности, пожилые люди, беременные, медики и люди, работающие в сферах обслуживания. Мы планируем довести уровень иммунизации среди пожилых людей до 75%", - сказал Протас.