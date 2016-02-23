СЭС сообщила о завершении эпидемии гриппа в Украине
С начала эпидемического сезона в Украине от осложнений в результате гриппа умерло 329 человек, однако эпидемия уже завершилась.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".
В то же время специалист подчеркнул, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине завершилась.
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"На прошлой неделе ни в одном из регионов пороговый уровень населения не превышает определенные показатели. Учеба была приостановлена в 56 школьных заведениях страны. В течение 4-х недель длилась эпидемия. Она унесла жизни 329 человек. Причины высокой смертности свидетельствуют о безразличном отношении к своему здоровью. Все умершие не были привиты против гриппа и поздно обращались за медицинской помощью. Минздравом принято решение ввести обязательные прививки для лиц из групп эпидемического риска, в частности, пожилые люди, беременные, медики и люди, работающие в сферах обслуживания. Мы планируем довести уровень иммунизации среди пожилых людей до 75%", - сказал Протас.