В Украине от гриппа умерли 292 человека, в том числе четверо детей - Минздрав
12:59, 17 февраля 2016Общество
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В Украине с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года) от гриппа умерли 292 человека, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области – 40, в Киеве – 34, в Черкасской области – 20, в Донецкой – 19, во Львовской – 18.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и Киева, где переболело, соответственно, 16,9% и 13,5%.
Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (6,4%) и Харьковской (4%) областях.
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