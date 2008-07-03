Министр промполитики о России, "Руслане" и целесообразности

Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ заявляет, что говорить о возобновлении совместного с Россией производства самолета Ан-124 на сегодняшний день пока рано.

Об этом он сказал журналистам, комментируя по просьбе УНИАН информацию о возможном возобновлении совместного производства самолета в третьем квартале текущего года.

«На сегодняшний день невозможно возобновить производство. Сейчас в третьем квартале мы должны проверить состояние всех предприятий и России, и Украины, поставляющих комплектующие для самолета, а таких предприятий сотни», - отметил министр.

По его словам, учитывая, что самолеты не производились около 20 лет, многие предприятия на сегодняшний день не имеют возможности производить комплектующие к этому самолету.

Также В.НОВИЦКИЙ отметил, что до конца не изучен вопрос рынка для этих самолетов. «Россияне пока не видят такой потребности, не видят условий, которые бы вызвали экономическую целесообразность создания такого производства… Пока идет процесс изучения», - подчеркнул министр. Он также добавил, что вопрос изучения перспективы совместного производства Ан-124 может занять несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, по итогам третьего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего 28 апреля, Украина и Россия договорились в третьем квартале этого года возобновить производство самолета Ан-124/100 «Руслан».

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 - самый крупный и грузоподъемный серийно выпускаемый самолет в мире. Самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и крупногабаритных грузов, различной специальной техники.