Украинские и турецкие пограничники проведут совместные учения

Украинские и турецкие пограничники проведут в Севастополе совместные учения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера два корабля Береговой охраны Турции пришвартовались в Севастопольском отряде морской охраны.

Турецкие коллеги прибыли в отряд на основании соглашения между правительствами Украины и Турецкой республики о сотрудничестве их компетентных органов, отвечающих за свои морские пространства в Черном море, от 12 февраля 1998 года, плана двустороннего сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Главным штабом Вооруженных сил Турции на 2008 год.

Цель визита – проведение совместных тренировок и обмен опытом в правоохранительных и пограничных вопросах, повышение уровня готовности к совместным действиям в Черном море.

Турецкую делегацию возглавляет командир похода капитан 3-го ранга Айхан САЛАР. Всего в Балаклаву с визитом прибыли 50 человек.

Украинскую делегацию возглавляет командир Севастопольского отряда морской охраны капитан 1-го ранга Олег КОСТУР.

Протокольная встреча сторон состоялась вчера. После этого делегация посетила Турецкий Мемориал. Сегодня-завтра состоятся презентация пункта управления Севастопольского отряда морской охраны, проведение совместных учений с целью повышения готовности к совместным действиям на море. Во время тренировок планируется отработать элементы досмотра судов, налаживания связи, маневрирования в строю, передачи груза во время движения корабля, поиска плавсредства, терпящего аварию, и спасение его экипажа.

Это уже вторая встреча сторон в Балаклаве, первая состоялась в июне прошлого года.