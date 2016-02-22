Нардеп: летом 2013 Путин в узких кругах говорил, что 10 областей Украины – его

Об этом заявил председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Его цитирует в Twitter журналист "Громадського Радио" Мила Мороз.

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"Летом 2013 года Путин рассказывал в узких кругах , что 10 областей Украины – его", - сказал Пашинский.

Пашинский: Летом 2013 года Путин рассказывал в узьких кругах , что 10 областей Украины - его. pic.twitter.com/O4ynuw8fEg — Mila Moroz (@mila4moroz) February 22, 2016

Ранее российский экономист, бывший советник Путина (в 2000-2005 годах) Андрей Илларионов заявлял, что президент России несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захвата Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.