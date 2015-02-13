Илларионов о Минске: Путин получил почти все, что хотел, все обязательства взяла на себя Украина
Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что единственный положительный результат от достигнутых договоренностей в Минске – это возможное прекращение огня.
"В остальном Путин получил практически все, что хотел. При этом не взял на себя никаких обязательств. Все обязательства взяла на себя Украина. Причем эти украинские обязательства теперь еще подкреплены обязательствами Германии и Франции", - заявил Илларионов, чьи слова приводит ZN.UA со ссылкой на ресурс Inforesist.org.
По мнению Илларионова, единственным значимым положительным результатом принятых документов стала договоренность о прекращении огня и размежевании противоборствующих сторон.
"Однако настораживает объявленная дата перемирия – 15 февраля. Не исключаем, что остающиеся в распоряжении Путина трое суток могут быть использованы для провокаций, в том числе в районе Дебальцево. Например, по варианту "коридоров для выхода" украинских военных из окружения под Иловайском, предложенных им в августе", - говорится в общей статье Илларионова и российского политолога Андрея Пионтковского.
В статье подчеркивается, что договоренности в Минске не признают Россию стороной конфликта, также не говорится и об агрессии по отношению к Украине. Также отмечается, что документом определяется срыв возможных поставок оборонительного оружия Украине.
"Требования расследования террористических актов (МН-17, Волноваха, Мариуполь, другие) и наказания террористов отсутствуют", - добавил Илларионов.
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Авторы статьи считают, что единственный приемлемый ответ патриотических сил Украины в данной ситуации – это после взаимного прекращения огня заявить об отказе Украины решать проблему освобождения Восточного Донбасса военным путем. Также необходимо нацелить ВСУ на оборону новых линий размежевания с оккупированными территориями Украины.
"Выйти из навязанной Украине фальшивой игры в "территориальную целостность", горячим сторонником которой внезапно оказался Путин", - говорится в публикации.
Авторы считают, что Украине следует немедленно признать Восточный Донбасс, также как и Крым, временно оккупированной территорией, отказаться от каких-либо государственных обязательств перед организациями и учреждениями на оккупированных территориях.
12 февраля завершились переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Результатом стало принятие Декларации президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.