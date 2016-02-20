В Киеве около двух тысяч людей собрались на вече в память о Героях Небесной Сотни

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни около двух тысяч людей чтят память погибших во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятного Креста на Аллее Героев Небесной Сотни люди возлагают цветы и склоняют головы в память о погибших.

На лестнице перед Октябрьским дворцом выступают активисты, волонтеры, участники АТО, в частности, все они выражают недовольство действиями властей и нынешней ситуацией в стране.

Вместе с тем волонтеры выражают гнев, что после событий на Майдане многих активистов и патриотов, участников АТО власти отправили за решетку.

Среди участников собрания много представителей сотни Самообороны Майдана и военных, которые защищали независимость Украины на Донбассе.

Люди в руках держат различные флаги, ленты, плакаты и цветы.

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В программе мероприятий ожидается, что люди пешим ходом пройдут по центральным улицам Киева в направлении Михайловского собора в память о погибших на Майдане.