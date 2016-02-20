Вторая годовщина расстрелов на Майдане: украинцы чествуют Героев Небесной Сотни

09:28, 20 февраля 2016
Общество
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Именно в этот день два года назад силовики убили больше всего участников Революции достоинства.

В Украине вспоминают о подвиге активистов Майдана / Фото УНИАН

В Украине в субботу, 20 февраля, отмечают День Героев Небесной Сотни — это день чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Ежегодное чествования 20 февраля Дня Героев Небесной Сотни прописано в указе президента Украины Петра Порошенко № 69/2015 от 11 февраля «Об увековечивании подвига участников Революции достоинства и увековечивании памяти Героев Небесной Сотни».

Как сообщал УНИАН, в пятницу в центре Киева начали чтить память погибших в самые кровавые дни Майдана героев Небесной сотни.

В субботу, 20 февраля, в центре Киева перекроют ряд улиц и площадей, на которых состоятся памятные мероприятия к годовщине расстрелов на Майдане.

С 6 утра закрыт вестибюль станции метро "Крещатик" со стороны Институтской улицы.

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