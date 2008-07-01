БЮТ просит генпрокурора проверить документы у компании Vanсo

Народные депутаты Украины от БЮТ Николай ТОМЕНКО и Андрей КОЖЕМЯКИН обратились к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проверить факты возможной фальсификации документов относительно представителей компании Vanco Prykerchenska Ltd.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, речь идет о фактах, обнародованных в программе “Предупреждение”, которая вышла в эфир 30 июня 2008 года в 20.05 на Первом национальном канале и была посвящена ситуации вокруг Vanсo . В частности, в программе были приведены материалы и интервью, в которых речь идет о недостоверности информации о лицах, которые значатся представителями компании Vanсo.

Н.ТОМЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН обращают внимание генерального прокурора на возможную фальсификацию с учредительными документами компании Vanсo и просят проверить факты, приведенные в программе государственного телеканала.

“Поскольку в последнее время “дело Vanсo” приобрело общенациональную огласку, и уже неоднократно шла речь о возможных коррупционных действиях вокруг этой структуры, считаем необходимым как можно скорее прояснить ситуацию с возможной фальсификацией документации компании Vanсo”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая.