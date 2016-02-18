Водителю "смертельного" BMW грозит наказание за перевозку наркотиков и телесные повреждения патрульному - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил журналистам.

“Национальной полицией Голосеевского района расследуется два уголовных производства: по статьям 309 и 345 Уголовного кодекса. Это перевозка наркотических веществ, и сейчас проводится экспертиза вещества, найденного в автомобиле, а также по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей”, - сказал Матиос.

Также он выразил мнение, что действующим Уголовным кодексом предусмотрено довольно мягкое наказание за неповиновение законным требованиям стража порядка, что часто приводит фактически к безнаказанности правонарушителей. Матиос считает, что наказание должно быть более жестким.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до завершения расследования производства.

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Сегодня Матиос заявил, что настоящим виновником последствий преследования 7 февраля в Киеве и убийства в салоне BMW подростка является водитель автомобиля, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Также сегодня Матиос сообщил, что полицейскому, который застрелил подростка, предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.