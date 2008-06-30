Российские пограничники внедряют своих людей в преступные группировки

С созданием в погранслужбе региональных подразделений специального назначения пограничники стали внедрять своих сотрудников в организованные преступные группы (ОПГ), действующие в приграничных районах, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ России генерал-полковник Вячеслав Дорохин.

"Цель такой работы - получение оперативной информации о замыслах трансграничной преступности и ее реализация. В системе погранслужбы создано несколько таких структур. В Северо-Кавказском регионе, например, служба спецназначения дислоцируется в Ставрополье", - сказал он.

"Таким образом, мы переходим от войсковой составляющей охраны государственной границы к обеспечению пограничной безопасности и оперативными способами", - подчеркнул генерал, добавив, что оперативники опираются и на помощь местного населения.