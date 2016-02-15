"Сталинские репрессии продолжаются": Украина отреагировала на планы оккупантов в Крыму запретить Меджлис

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

"Сталинская политика против крымских татар продолжается. Требуем от РФ как оккупационной власти немедленно прекратить репрессии", - заявила Беца.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в «Верховный суд республики» о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.