"Сталинские репрессии продолжаются": Украина отреагировала на планы оккупантов в Крыму запретить Меджлис
18:09, 15 февраля 2016Общество
3524
В Министерстве иностранных дел Украины назвали намерение оккупационных властей Крыма запретить Меджлис крымскотатарского народа продолжением сталинских репрессий.
Сталинская политика против крымских татар продолжается, заявили в МИД / Фото УНИАН
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.
"Сталинская политика против крымских татар продолжается. Требуем от РФ как оккупационной власти немедленно прекратить репрессии", - заявила Беца.
Читайте такжеЧубаров поддержал гражданскую инициативу по блокированию российских фур в Украине
Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в «Верховный суд республики» о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter